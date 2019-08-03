ВМС Финляндии извинились перед РФ за вошедший в ее воды военный корабль

Военно-морские силы Финляндии принесли Российской Федерации извинения за то, что финский военный корабль вошел в российские территориальные воды.

Инцидент произошел еще 1 августа, но известно о нем стало лишь сегодня, сообщает РИА.

В официальном сообщении ВМС Финляндии говорится, что минный заградитель Hämeenmaa вошел в территориальные воды Российской Федерации почти на километр. Заметив ошибку, экипаж развернул судно, вышел в международные воды и незамедлительно сообщил о случившемся командованию.

В Военно-морских силах Финляндии подчеркнули, что инцидент провокацией не является и не несет в себе никакого злого умысла.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Финляндия подняла в воздух истребители Hornet для идентификации трех российских самолетов над Балтийским морем.

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