Военно-морские силы Финляндии принесли Российской Федерации извинения за то, что финский военный корабль вошел в российские территориальные воды.
Инцидент произошел еще 1 августа, но известно о нем стало лишь сегодня, сообщает РИА.
В официальном сообщении ВМС Финляндии говорится, что минный заградитель Hämeenmaa вошел в территориальные воды Российской Федерации почти на километр. Заметив ошибку, экипаж развернул судно, вышел в международные воды и незамедлительно сообщил о случившемся командованию.
В Военно-морских силах Финляндии подчеркнули, что инцидент провокацией не является и не несет в себе никакого злого умысла.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Финляндия подняла в воздух истребители Hornet для идентификации трех российских самолетов над Балтийским морем.
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