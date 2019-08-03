Действующий президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список государств, с которыми следует отменить визовый режим.
Об этом глава постсоветской республики заявил в ходе своей поездки во Львовскую область.
Владимир Зеленский указал, что отмена виз с рядом стран поможет развить на Украине медицинский туризм.
Многие, пояснил глава государства, ездят на Украину "на лечение", но чувствуют "преграды в пересечении границы". Со странами, жители которых едут в постсоветскую республику поправлять здоровье, и следует отменить визы.
О каких именно государствах идет речь, Зеленский не уточнил.
Также действующий президент Украины указал, что из страны на лечение за границу выезжает в три раза больше людей, чем приезжают на лечение в страну.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя главу Министерства обороны Украины Степана Полторака.
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