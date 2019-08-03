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Глава МИД Латвии заявил, что в срыве ДРСМД виновна Россия

Мир » Бывший СССР » Прибалтика print

В срыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности виновата Российская Федерация.

Об этом в своем личном аккаунте в социальной сети Twitter написал глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Глава МИД постсоветской республики заявил, что Россия "несет полную ответственность за прекращение действия договора". Именно РФ, подчеркнул Эдгар Ринкевич, нарушала положения соглашения.

Международному сообществу, написал в Twitter глава МИД Латвии, необходимо начать переговоры о создании нового всеобъемлющего режима контроля над вооружениями.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки прекратили участвовать в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вчера, 2 августа. Об этом сообщал госсекретарь США Майк Помпео.

США обвиняли Россию в нарушении соглашения. Москва же отвергла обвинения Вашингтона, но на приостановку участия американской стороны в соглашении ответила зеркально.

Напомним, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан лидерами Советского Союза и Соединенных Штатов Америки в 1987 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава партии "Все — Латвии" Дайнис Лоцис заявил, будто победа СССР над нацистской Германией стала "несчастьем" для Латвии.

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Темы сша армия война дрсмд латвия европа россия прибалтика
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