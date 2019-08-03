Зарплата Зеленского за июнь текущего года составила 28 тысяч гривен

Зарплата действующего президента Украины Владимира Зеленского за июнь текущего года составила 28 тысяч гривен — примерно 72 тысячи рублей.

Об этом, ссылаясь на государственное управление делами главы государства, сообщают средства массовой информации Украины.

Таким образом, отмечает, например, "Общественное ТВ", Владимир Зеленский на посту президента постсоветской республики получает столько же, сколько и его предшественник, Петр Порошенко.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что чрезмерно гримасничавшего на совещании Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков.

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