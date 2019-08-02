Прокурор настаивает на 6 месяцах заключения рэпера A$AP Rocky

В окружном суде Стокгольма 2 августа прошло исключительное слушание по делу американского рэпера A$AP Rocky, который обвиняется в избиении гражданина Швеции.

Шведская прокуратура потребовала от суда заключить обвиняемого в тюрьму на шесть месяцев в качестве наказания за проступок. Прокурор считает, что наказание вполне обоснованно, поскольку рэпер с группой набросился на потерпевшего.

Также суд заслушал показания двух свидетельниц, которые побоялись прийти в суд, поэтому свидетельствовали по видеосвязи. Они не подтвердили показания истца, который утверждал, что A$AP Rocky ударил его бутылкой по голове.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что американскому рэперу A$AP Rocky не смог помочь даже президент США Дональд Трамп. Американский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, который заверил американского лидера, что шведские полицейские справедливо обращаются с задержанным гражданином США Ракимом Майерсом (настоящее имя рэпера).

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