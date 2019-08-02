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Белорусского дипломата, раненого в Анкаре, выписали из больницы

Мир print

Турецкие медики выписали из больницы белорусского дипломата в Анкаре Александра Поганшева.

Ранее в одном из ресторанов турецкой столицы на него было совершено нападение. Турция и Белоруссия отказались от политической подоплеки инцидента, поскольку нападение совершил неуравновешенный местный житель.

В министерстве иностранных дел Белоруссии рассказали, что дальнейшее лечение и восстановление Александр Пошаншев продолжит у себя дома.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о нападении на сотрудника белорусского МИД в Анкаре. По словам официального представителя МИД Беларуси Анатолия Глаза, нападение произошло в то время, когда дипломат возвращался с сыном к себе домой. По предварительным данным, в Александра Поганшева выстрелил его сосед, который страдал психическим расстройством. Сообщается, что нападавший - бывший военный, после покушения на сотрудника посольства Беларуси он покончил с собой.

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Темы мид медики турция анкара дипломат нападение белоруссия
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