Турецкие медики выписали из больницы белорусского дипломата в Анкаре Александра Поганшева.
Ранее в одном из ресторанов турецкой столицы на него было совершено нападение. Турция и Белоруссия отказались от политической подоплеки инцидента, поскольку нападение совершил неуравновешенный местный житель.
В министерстве иностранных дел Белоруссии рассказали, что дальнейшее лечение и восстановление Александр Пошаншев продолжит у себя дома.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о нападении на сотрудника белорусского МИД в Анкаре. По словам официального представителя МИД Беларуси Анатолия Глаза, нападение произошло в то время, когда дипломат возвращался с сыном к себе домой. По предварительным данным, в Александра Поганшева выстрелил его сосед, который страдал психическим расстройством. Сообщается, что нападавший - бывший военный, после покушения на сотрудника посольства Беларуси он покончил с собой.
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