В резиденции Бориса Джонсона установили часы обратного отсчета Brexit

В резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона установили часы с обратным отсчетом к дате выхода страны из Европейского союза.

Как уточняет британская газета Daily Mirror, в среду такие же часы установили в партийном офисе консерваторов, а в четверг их повесили и в личном кабинете премьер-министра. Часы приближают время к дате, когда Великобритания, по обещанию самого Джонсона и членов его правительства, покинет Евросоюз.

Напомним, в 2016 году 51% жителей Великобритании на референдуме поддержали выход страны из Европейского союза. После долгих переговоров британское правительство разработало соглашение по условиям Brexit с представителями ЕС, однако парламент трижды отверг его. После своего избрания на пост главы правительства Борис Джонсон заявил, что выведет Великобританию из Евросоюза 31 октября.