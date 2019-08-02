В резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона установили часы с обратным отсчетом к дате выхода страны из Европейского союза.
Как уточняет британская газета Daily Mirror, в среду такие же часы установили в партийном офисе консерваторов, а в четверг их повесили и в личном кабинете премьер-министра. Часы приближают время к дате, когда Великобритания, по обещанию самого Джонсона и членов его правительства, покинет Евросоюз.
Напомним, в 2016 году 51% жителей Великобритании на референдуме поддержали выход страны из Европейского союза. После долгих переговоров британское правительство разработало соглашение по условиям Brexit с представителями ЕС, однако парламент трижды отверг его. После своего избрания на пост главы правительства Борис Джонсон заявил, что выведет Великобританию из Евросоюза 31 октября.
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