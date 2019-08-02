Победа Советского Союза над нацистской Германией стала "несчастьем" для Латвии. Такое заявление в Рижской городской думе сделал глава партии "Все - Латвии" Дайнис Лоцис.
"К сожалению, не все понимают, что это была за "победа", какое несчастье и какие потери она принесла Латвии и латышам", - цитирует его агентство РИА "Новости".
Заявление депутата прозвучало в годовщину освобождения латвийского Каунаса от немецких захватчиков. Потеря этого стратегического пункта значительно ослабила положение немецкой группы армий "Север". Город был крупным шоссейным и железнодорожным узлом, который соединял пути по всей Прибалтике и открывал широкие возможности для маневрирования.
Политическая партия "Все - Латвии" придерживается националистических взглядов. Депутаты этой партии поддерживают перевод детских образовательных учреждений на латышский язык обучения, а также снос памятников советской эпохи.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Эстонии активисты Консервативной народной партии заявили о своем желании восстановить памятник эсэсовцам в поселке Лихула.
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