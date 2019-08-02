Дональд Трамп пригрозил "выпустить в Европу" тысячи террористов ИГ*

Президент США Дональд Трамп готов отправить в Европу тысячи задержанных боевиков группировки "Исламское государство"*, если европейские страны не согласятся забрать их добровольно.

Как пояснил американский лидер в беседе в журналистами в Белом доме, в настоящее время Вашингтон контролирует более 2,5 тысячи террористов с гражданством европейских стран.

"И мы хотим, чтобы Европа их забрала. И если они их не заберут, то мы, вероятно, должны будем их выпустить в Европу", - сказал президент.

Напомним, в Великобритании гражданам, вступившим в ряды ИГ*, запрещено возвращаться в страну в течение двух лет. Возможное возвращение террористов связывают с опасностью терактов и распространения радикальных взглядов. Власти Швеции также отказываются принять до 40 шведских поданных из Сирии, поскольку опасаются всплеска насилия в стране.

* Запрещенная в России террористическая организация