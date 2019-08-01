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Глава МИД Германии попросил прощения у поляков за преступления нацистов

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас попросил прощения у народа Польши за преступления, совершенные нацистами в годы Второй мировой войны. 

Как уточняет издание Deutsche Welle, во время церемонии в честь 75-летия Варшавского восстания министр заявил, что Германия несет ответственность за "ужас", происходивший в Варшаве и других польских городах. 

"Мне стыдно за то, что было совершено в вашей стране немцами и во имя немцев. И мне стыдно, что эту вину после войны слишком долго замалчивали", - сказал Маас. 

Глава МИД Германии также поддержал открытие в Берлине памятника полякам-жертвам нацистов. "Это следовало сделать давно. Такой памятник был бы не просто жестом примирения в отношении Польши. Он имел бы большое значение и для самих немцев", - подчеркнул министр. 

Накануне глава внешнеполитического ведомства Германии заявил, что Берлин не станет выплачивать Польше военные репарации за ущерб, нанесенный во время войны. Немецкое общество обязано хранить память о преступлениях нацистов, однако "вопрос репараций для Германии закрыт навсегда".

Напомним, ранее глава специальной комиссии польского парламента Аркадиуш Муларчик потребовал от Германии более 850 миллиардов долларов военных репараций. 

"Польша не только потеряла миллионы граждан, но и подверглась жестокому унижению. Многие жертвы нацистов до сих пор живы и чувствуют себя опозоренными", - сказал тогда политик. 

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Темы польша германия репарации мид германии вторая мировая война
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