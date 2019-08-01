Немец зарубил друга мечом в центре Штутгарта

В полиции Штутгарта рассказали об инциденте, который произошел накануне на одной из оживленных улиц города. Злоумышленник нанес удары мечом 36-летнему мужчине на глазах многочисленных свидетелей. Именно они обратились к правоохранителям.

Несмотря на то, что пострадавшему была оказана неотложная медицинская помощь, он скончался от полученных травм. Убийца скрылся с места преступления на велосипеде. Для его поимки полиция задействовала вертолет. Преступника задержали. Свидетели сообщили, что убийца и жертва были знакомы, они долгое время о чем-то спорили и ругались.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на дне Днепра был найден меч князя Святослава. Меч типологически датируется X столетием и относится к скандинавским, варяжским мечам, которые были широко распространены, в том числе и на древней Руси. Они принадлежали не рядовым дружинникам, а знати. Цельный металлический меч - это был атрибут достаточно знатного человека.

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