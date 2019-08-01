13 тыс. абонентов в Луганской области отключили от водоснабжения

В городе Лисичанск Луганской области отключили водоснабжение местной насосной станции, которая осуществляет поставку воды населению. На данный момент без водоснабжения осталось 13 тысяч абонентов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что 60 тысяч жителей Архангельска остались без водоснабжения.

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