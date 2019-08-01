Политолог: Порошенко будет просить у США защиты от Зеленского

Политолог Алексей Якубин прокомментировал намерения Петра Порошенко обратиться к американской лоббистской компании BGR group. По мнению эксперта, экс-президент не готов уйти в полное подполье, поэтому будет продолжать отвергать все обвинения, и попытается закрыть уголовные дела, которые были против него возбуждены.

"Порошенко прекрасно понимает, что 11 уголовных дел - это очень серьезная вещь, которая может принести не менее серьезные последствия. Но у бывшего президента Украины есть план отступления, он будет защищаться от атак, а также ждать публичной поддержки от Вашингтона", - пояснил Якубин.

Есть и еще один вариант развития событий, считает Якубин. Все окружение Порошенко уже осело в Лондоне, где они имеют некий "иммунитет". Если у экс-президента дела пойдут плохо, он может переехать в английскую столицу.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Петр Порошенко выехал из Украины без госохраны. Сам политик утверждал, что собирается отдохнуть в Турции. Позже стало известно, что его семья также покинула территорию Украины, а сам Порошенко перед отъездом обналичил большую сумму денег.

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