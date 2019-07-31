Стюардесса приветствовала пассажиров из полки для ручной клади

Бортпроводница решила насмешить пассажиров и залезла на полку для ручной клади. Когда пассажиры вошли в салон самолета, они увидели бортпроводницу, которая приветствует их с верхней полки. Очевидцы тут же начали фотографировать девушку и снимать видеоролики.

Как позже рассказала автор видеоролика Вероника Ллойд, стюардесса призналась, что хотела подарить пассажирам хорошее настроение, и по мнению Ллойд, у нее это получилось. В авиакомпании также прокомментировали инцидент тем, что сотрудники часто любят демонстрировать свое чувство юмора и в этом нет ничего плохого.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, зачем стюардессы здороваются с пассажирами. Многие действия стюардесс не заметы обычным пассажирам. Кажется, будто сотрудницы делают это на автомате, и это просто их привычка. На самом деле это не так, все то, что делает стюардесса, обычно распланировано поминутно и заранее ею заготовлено.

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