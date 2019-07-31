Погребинский: Порошенко не вернется на Украину

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что Петр Порошенко может не вернуться в Украину. По словам Погребинского, пятый президент Украины уже улетел из Турции в Дубаи, а дальше след его следования теряется.

Политолог располагает информацией, что перед своим отъездом экс-президент обналичил в банке "полтонны стодолларовых банкнот". Также за несколько дней до отъезда Порошенко Украину покинула его семья. Погребинский считает, что причиной бегства экс-президента стали 11 уголовных дел.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Петр Порошенко вместе со своей семьей покинул Украину без госохраны. Как уточняет издание "Украинская правда", часть семьи политика покинула территорию Украины на прошлой неделе, остальные вылетели в Стамбул в воскресенье. Ранее Порошенко заявил о своем желании выехать на отдых за границу. В материале не уточняется на какой именно срок экс-президент отказался от государственной охраны, которая предоставляется всем бывшим лидерам страны пожизненно.

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