Infosperber: Запад наказывает санкциями за Крым невиновных людей

Швейцарский журналист Кристиан Мюллер считает, что западные санкции бьют по жителям Крыма, которые сами хотели определить свою судьбу на референдуме. По мнению Мюллера, западные страны активно продвигают двойные стандарты.

В Европе утверждают, что крымский референдум не имеет юридической силы, поскольку проводился без согласия официального Киева. Журналист отмечает, что в 2008 году похожая ситуация была в Сербии, когда парламент Приштины проголосовал за отделения Косова без согласия Белграда. Примечательно, что в этой ситуации европейские страны признали "независимость" Косова.

Мюллер выражает сожаление, что Швейцария, которая является нейтральной страной, была вынуждена поддержать жесткие экономические санкции против жителей Крыма.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение депутата Госдумы, который заявил, что правительство не вводит санкции против российских компаний, не поддерживающих суверенитет Крыма, из-за кумовства.

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