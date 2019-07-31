Первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша выразил мнение, что конфликт в Донбассе можно завершить только военным путем. По мнению Голомши, внешняя и внутренняя политика Украины должна быть "более жесткой".
"В стране, где уже 15 тысяч человек стали жертвами войны нельзя говорить о послаблениях, о переговорах. Если кто-то из коллаборантов хочет договариваться с Россией - то пусть собирают чемоданы и уезжают из Украины. Нам такие не нужны", - пояснил свою позицию чиновник.
Напомним, издание "Политонлайн.Ру" уже публиковало похожее заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал украинских солдат "мгновенно и жестко" реагировать на обострения в зоне конфликта. Зеленский поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему вооруженными силами страны Руслану Хомчаку - "максимально усилить активность подразделений ВСУ", а также моментально реагировать на вооруженные провокации против украинцев. Президент Украины озвучил эти требования после якобы обстрела в Донбассе автомашины ВСУ.
Читайте также:
В Киеве решили отстранить Медведчука от участия в минском процессе
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Шеин: в Москве по сути людям запретили иметь возможность свободно выбирать из числа поддержанных ими кандидатов депутатов местного парламента
По оценкам прогосударственных и оппозиционных экспертов, реальные доходы населения в России падают. И падают весьма существенно. Виноваты в этом реформы власти.
По оценкам прогосударственных и оппозиционных экспертов, реальные доходы населения в России падают. И падают весьма существенно. Виноваты в этом реформы власти.