В украинской прокуратуре потребовали "большей жесткости" в Донбассе

Первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша выразил мнение, что конфликт в Донбассе можно завершить только военным путем. По мнению Голомши, внешняя и внутренняя политика Украины должна быть "более жесткой".

"В стране, где уже 15 тысяч человек стали жертвами войны нельзя говорить о послаблениях, о переговорах. Если кто-то из коллаборантов хочет договариваться с Россией - то пусть собирают чемоданы и уезжают из Украины. Нам такие не нужны", - пояснил свою позицию чиновник.

Напомним, издание "Политонлайн.Ру" уже публиковало похожее заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал украинских солдат "мгновенно и жестко" реагировать на обострения в зоне конфликта. Зеленский поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему вооруженными силами страны Руслану Хомчаку - "максимально усилить активность подразделений ВСУ", а также моментально реагировать на вооруженные провокации против украинцев. Президент Украины озвучил эти требования после якобы обстрела в Донбассе автомашины ВСУ.

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