Индийские депутаты запретили мусульманский "мгновенный развод"

Парламент Индии одобрил закон, согласно которому использование мусульманского "мгновенного развода" или "тройного талака" станет уголовно наказуемым.

Законопроект уже был подписан президентом страны и вступил в силу. Те, кто посмеют нарушить новый закон могут получить до трех лет тюрьмы. "Тройной талак" - это мусульманская практика расторжения брака без юридических процедур. Для развода мужчине необходимо просто три раза произнести слово "талак", которое переводится с арабского как "развод".

Оппозиционные депутаты выступили против закона и сообщили, что он направлен на разрушение мусульманских семей. Примечательно, что использовать "тройной талак" могли только мужчины. Поэтому индийские законодатели решили расширить права и возможности женщин.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что правительство Индии уже объявляло "тройной талак" вне закона.

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