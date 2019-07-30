Украинский генерал призвал создать ракеты, способные долететь до Москвы

Украина должна создать ракеты средней дальности, которые были бы способны поразить цели в Москве и Санкт-Петербурге. Такое мнение высказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки страны Василий Богдан.

"У нас развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора", - сказал он в интервью порталу "Обозреватель".

По мнению генерала, в настоящее время Украине ничего не мешает работать в этом направлении, поскольку США и России приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Киев также может рассчитывать на активную помощь своих западных союзников и партнеров, считает Богдан.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко заподозрил Россию в подготовке нападения через территорию Белоруссию.