Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о том, чем предпочитает угощать иностранных коллег во время их визитов в Киев.
По его словам, путем знакомства дипломатов с национальной украинской кухней он пытался заинтересовать их "какой-то эмоцией", а также "убедить реально жить Украиной". Министр чаще всего кормил своих коллег варениками. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон очень полюбил котлеты по-киевски.
"Он до сих пор говорит, что то, что он покупал у себя в Великобритании, не выдерживает сравнения с тем, что он пробовал в Киеве", - сказал Климкин.
Глава МИД Украины добавил, что всем иностранным делегациям устраивались экскурсии по храмам. "Если мы не создаем эмоцию по отношению к Украине, люди нас видят сугубо политически", - заключил министр.
Напомним, Павел Климкин до сих пор занимает пост главы министерства иностранных дел Украины, однако с 1 июля он ушел в политический отпуск, фактически досрочно сложив с себя полномочия. Причиной стал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.
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