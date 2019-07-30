Forbes: реальных причин подвергать Россию санкциям у США нет

У США больше нет реальных причин для продления антироссийских санкций, кроме ненависти к этой стране из-за того, что ей руководит Владимир Путин. Такое мнение в авторской статье для журнала Forbes высказал эксперт Кеннет Рапоза.

По его словам, все доводы о необходимости введения санкций в отношении России основывались на трех "китах": Украине, Трампе и Сирии. Первоначальные санкции из-за Украины быстро трансформировались в карательные меры за "избрание Трампа" якобы путем вмешательства в американские выбора. Затем Россия "занялась торпедированием любимого занятия США на Ближнем Востоке" - смены режимов, которую Вашингтон пытался осуществить в Сирии.

"Все это мы использовали все это в качестве основания для закручивания гаек российским компаниям из нефтегазового сектора, таким как "Газпром", а также государственным банкам во главе со "Сбербанком". Обе организации являются основой российской сырьевой экономики", - считает эксперт.

Сейчас история с "российским вмешательством" в выборы США закончилась полным оправданием и реабилитацией России. Единственной причиной санкций в отношении Москвы остается сочетание Украины и Сирии, отмечается в статье.

Однако новая власть на Украине настроена против Путина не так решительно, как бывший президент Петр Порошенко. Вдохновить американских законодателей на новые санкции может лишь прямое военное столкновение США и России в Сирии, уверен Рапоза.

"Изящное искусство государственного управления может подложить свинью то здесь, то там. Иными словами, если не будет геополитического сюрприза со стороны Украины, Сирии или Ирана, то усилению санкций против российских корпораций скоро придет конец. Это значит, что с пути инвестиций в Россию будет убрано значительное препятствие", - заключает журналист.

Он добавил, что Россия смогла пережить "санкционный шторм". В ближайшем будущем Москве не придется думать о том, как преодолеть новые санкции.

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