Украинский политик заявил о риске распада страны через три годы

Из-за политических экспериментов Украина может перестать существовать как независимое государство через три года. Такое заявление сделал представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.

"За эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять. Я с глубоким уважением и надеждой отношусь к тому, что придут в Раду новые люди, но меня пугает присутствие тех, кто никогда нигде не работал и никогда нигде не учился. В какой сфере деятельности они являются профессионалами?" - сказал политик в интервью телеканалу NewsOne.

По его мнению, к власти на Украине приходят люди без необходимого опыта и образования. Если страна переживет 2020 год, то это будет для нее "большой победой", поскольку в бюджет следующего года заложено значительное повышение коммунальных тарифов, считает Кива.

Он добавил, что действующая украинская власть пытается систематически исполнять требования США и Европейского союза, однако игнорирует нужны граждан страны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что администрация президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу государства из Киева в другой город. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

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