Против Порошенко завели новое уголовное дело за давление на судей

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло очередное уголовное производство в отношении экс-президента страны Петра Порошенко, который накануне вместе со своей семьей вылетел в Турцию.

Как уточняет издание "Страна.ua" со ссылкой собственный на источник в ведомстве, иск подан от имени бывшего главы апелляционного суда Киева Антона Чернушенко. Он обвиняет Порошенко в давлении на суд и вмешательстве в судебный процесс. Как заявляет Чернушенко, бывший глава государства и заместитель главы его администрации требовали осудить невиновных.

Производство уголовного дела внесено в единый реестр досудебных расследований. По словам Петра Порошенко, он не является фигурантом ни одного из уголовных дел. В настоящее время в отношении политика и его приближенных открыто 11 уголовных производств.