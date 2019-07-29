В Киеве решили отстранить Медведчука от участия в минском процессе

Главу партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Виктора Медведчука исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Такое заявление сделал представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный.

"Мы минский процесс уже модифицировали - там нет Медведчука. Это уже очень серьезная модификация. Мне кажется, что это шанс", - сказал он.

По мнению Бессмертного, присутствие Медведчука может грозить тем, что урегулирование ситуации растянется на десятки лет. "Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжаются в Минске 28 лет. Вам нравятся такие перспективы?", - риторически спросил он.

Напомним, в минувшем году Петр Порошенко назвал Медведчука одним из "наиболее эффективных переговорщиков". В конце июля политик договорился с ДНР и ЛНР об освобождении четверых украинских военнопленных.

Представители Зеленского и ранее заявляли о планах отстранить Медведчука от международных переговоров. Однако лидер "Оппозиционной платформы - За Жизнь" ответил, что это невозможно, поскольку официально на должность его не назначали, и действует он по личной просьбе Порошенко.