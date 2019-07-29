Главу партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Виктора Медведчука исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Такое заявление сделал представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный.
"Мы минский процесс уже модифицировали - там нет Медведчука. Это уже очень серьезная модификация. Мне кажется, что это шанс", - сказал он.
По мнению Бессмертного, присутствие Медведчука может грозить тем, что урегулирование ситуации растянется на десятки лет. "Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжаются в Минске 28 лет. Вам нравятся такие перспективы?", - риторически спросил он.
Напомним, в минувшем году Петр Порошенко назвал Медведчука одним из "наиболее эффективных переговорщиков". В конце июля политик договорился с ДНР и ЛНР об освобождении четверых украинских военнопленных.
Представители Зеленского и ранее заявляли о планах отстранить Медведчука от международных переговоров. Однако лидер "Оппозиционной платформы - За Жизнь" ответил, что это невозможно, поскольку официально на должность его не назначали, и действует он по личной просьбе Порошенко.
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