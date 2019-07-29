Полиция французского города Аррас проверяет жалобу на слишком громкое кваканье лягушек в саду одного из частных домов.
Как сообщает местная газета La voix du Nord, к хозяину сада пришли полицейские, которые сообщили о жалобе одного из соседей на громкое кваканье лягушек. По словам мужчины, две лягушки, поселившиеся в его пруду, с наступлением брачного периода стали довольно громко "распевать свои ночные песни", чем возмутили соседей.
Через некоторое время к мужчине вновь пришли полицейские в сопровождении заместителя мэра города. Они попросили его запирать лягушек на ночь в гараже.
По мнению хозяина сада, такие жалобы являются "данью моде". Недавно один из жителей французского департамента Уаз был приговорен к штрафу в размере 500 евро за то, что его петух слишком громко кукарекал по утрам.
Как отмечает газета Le Figaro, иски на "беспокоящее поведение" животных становятся доминирующей тенденцией в стране.
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