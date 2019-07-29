Росавиация готова возобновить авиасообщение с Украиной

Глава Росавиации Александр Нерадько рассказал журналистам, что ведомство готово провести переговоры с авиационной администрацией Украины по вопросу возобновления авиационного сообщения.

"Мы всегда были готовы к переговорам с украинской стороной. И сейчас я могут подтвердить полную готовность Росавиации к полномасштабному переговорному процессу о возобновлении авиасообщения", - пояснил Нерадько.

Такое заявление сделал глава Росавиации в связи с появившейся петицией на сайте президента Украины. Украинские граждане просят главу государства возобновить прямые перелеты из Украины в Россию и наоборот.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выставил ультиматум в отношении авиасообщения между Украиной и Россией. По его мнению, оно может быть восстановлено только после того, когда Москва вернет Киеву... Крым, Донбасс, Кубань и остальные некогда захваченные Россией украинские территории.

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