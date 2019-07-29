Россия освободила одного члена экипажа захваченного украинского корабля

На протяжении восьми месяцев, помимо украинских моряков, в плену находился судовой пес с судна "Яна Капу" по кличке Джесси. В течение четырех месяцев шли переговоры по поводу освобождения собаки. Сейчас собака находится в Херсонской области у семьи моряка Сергея Чулибы.

Чтобы собаку передали семье Чулибы, один из украинских моряков Владимир Терещенко написал заявление следователю с просьбой отпустить собаку. Следователь ответил, что не против возвращения собаки на родину. После подготовки всех документов семья Чулибы получил Джессии в Керчи.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Украина осложняет процесс освобождения своих моряков. Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает писатель, публицист, эксперт Альянса цивилизаций ООН Анатолий Салуцкий.

Читайте также:

Суд в Гамбурге по украинским морякам вынесет решение не в пользу России - эксперт