На протяжении восьми месяцев, помимо украинских моряков, в плену находился судовой пес с судна "Яна Капу" по кличке Джесси. В течение четырех месяцев шли переговоры по поводу освобождения собаки. Сейчас собака находится в Херсонской области у семьи моряка Сергея Чулибы.
Чтобы собаку передали семье Чулибы, один из украинских моряков Владимир Терещенко написал заявление следователю с просьбой отпустить собаку. Следователь ответил, что не против возвращения собаки на родину. После подготовки всех документов семья Чулибы получил Джессии в Керчи.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Украина осложняет процесс освобождения своих моряков. Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает писатель, публицист, эксперт Альянса цивилизаций ООН Анатолий Салуцкий.
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