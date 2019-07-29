В Туркмении задерживают распространителей слухов о смерти президента

Правоохранительные органы и спецслужбы Туркмении начали аресты граждан, которые подозреваются в распространении слухов о смерти или плохом самочувствии президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Как сообщает местное издание "Хроники Туркменистана", первые задержания уже прошли в Ашхабаде и других регионах. Точное число арестованных не уточняется. Всем задержанным предъявлены обвинения в распространении информации, способствующих дестабилизации обстановки в стране.

Сообщения о возможной смерти лидера Туркмении стали распространяться 21 июля, поскольку Бердымухамедов к тому времени уже две недели не появлялся на публике. Посольство Туркмении в России назвало все эти сообщения "абсолютной ложью". Дипломаты также в резкой форме раскритиковали распространителей "фейковых провокаций".

Позднее, 25 июля, президент Туркмении впервые появился перед телекамерами во время обсуждения новых градостроительных проектов в столице. По словам пресс-службы главы государства, в тот же день Бердымухамедов провел телефонный разговор со своим коллегой из Узбекистана.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Гурбангулы Бердымухамедов вместе со своим внуком зачитал рэп про жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный).

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