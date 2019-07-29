Меган Маркл стала первым в истории Vogue приглашенным редактором

Редактор британской версии Vogue Эдвард Эннинфул пригласил Герцогиню Сассекскую Меган Маркл на должность редактора сентябрьского номера журнала. Эннинфул рассказал, что это первое подобное сотрудничество за 103-летнее существование журнала.

По словам редактора, сентябрьский номер будет самым объемным номером журнала за весь 2019 год. На его обложке будут размещены фотографии 15 девушек, которые отобрала лично Меган Маркл. Также Маркл добавила фотографию зеркала в 16 слот, чтобы каждый читатель мог осознавать, что может попасть на обложку журнала.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Елизавета II запретила Меган Маркл носить семейные ценности. Королева Елизавета II якобы осталась не слишком довольна поведением Меган Маркл сразу же после свадьбы с принцем Гарри, герцогом Сассекским и ее внуком. Именно из-за этого, сообщают британские средства массовой информации, пожилая королева и запретила девушке носить украшения и драгоценности, которые когда-то принадлежали принцессе Диане.

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