Помпео: иранские власти не хотят моего диалога с народом страны

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил иранские власти в эскалации противостояния. По словам политика, он предложил правительству Ирана совершить личный визит для проведения прямого диалог с иранским народом и получил отказ.

Помпео подчеркнул, что у главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа есть возможность приехать в Соединенные Штаты Америки и свободно говорить с американцами.

"Неужели режим верховного правителя Ирана Али Хаменеи настолько погряз во лжи, что он даже не допускает возможности моего выступления перед иранским народом. Люди могли бы услышать настоящую правду без сокращений, без каких-либо фильтров", - пояснил Помпео.

Об этом госсекретарь США уже говорил в интервью американским телеканалам. По его словам, он хотел отправиться в Иран, чтобы напрямую поговорить с гражданами страны и объяснить им внешнюю политику США.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что госсекретарь США Майк Помпео анонсировал ряд ответных мер, которые применит США в случае агрессии Ирана.

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