Пограничники КНДР отпустили российский траулер "Сянхайлинь-8"

Российский рыболовецкий траулер "Сянхайлинь-8" прибыл в порт Сокчо Южной Кореи. Пограничники Северной Кореи отпустили траулер и его экипаж. По данным агентства Yonhap, все моряки вернулись после задержания в Северной Корее - 15 россиян и два гражданина Республики Корея.

Напомним, российское судно "Сянхайлинь-8" было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля. Рыболовецкий траулер направлялся в Японское море для добычи краба. Экипаж судна обвинили в нарушении правил въезда на территорию КНДР.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Северная Корея отпустила российскую яхту "Эльфин". береговая охрана КНДР задержала в Японском море, примерно в 80 милях от побережья КНДР, яхту "Элфин", на борту которой находились спортсмены из России, следовавшие во Владивосток из южнокорейского порта Пусан после ежегодной международной регаты.

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