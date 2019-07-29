Украинский журналист призвал ввести войска в Россию

Максим Кухар ранее исполнявший обязанности шеф-редактора украинской версии журнала Forbes, предложил депутатам Верховной Рады срочно ввести войска в Россию. Он считает, что украинские военные должны поддержать "новые демократические власти" в РФ.

"Украинский парламент должен срочно провести внеочередное пленарное заседание, на котором депутаты инициируют ввод войск на территорию Российской Федерации. Украинских военных необходимо обучить российским законам, чтобы они могли действовать в РФ в рамках законодательства", - написал Кухар в Facebook.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала материал, в котором рассматривалась возможность начала полномасштабной войны между Украиной и Россией.

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