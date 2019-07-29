Максим Кухар ранее исполнявший обязанности шеф-редактора украинской версии журнала Forbes, предложил депутатам Верховной Рады срочно ввести войска в Россию. Он считает, что украинские военные должны поддержать "новые демократические власти" в РФ.
"Украинский парламент должен срочно провести внеочередное пленарное заседание, на котором депутаты инициируют ввод войск на территорию Российской Федерации. Украинских военных необходимо обучить российским законам, чтобы они могли действовать в РФ в рамках законодательства", - написал Кухар в Facebook.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала материал, в котором рассматривалась возможность начала полномасштабной войны между Украиной и Россией.
Читайте также:
Украина волнуется: войны с Россией не избежать
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма из переписки спецпредставителя США по Украине Курта Уолкера с директором регионального направления World Bank.
Сегодня, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице было по-настоящему жарко. Здесь состоялся несанкционированный митинг в связи с массовым недопуском кандидатов от оппозиции на выборы в Московскую городскую думу. Сами кандидаты позиционировали несогласованную акцию протеста, как встречу со своими избирателями с названием «Допускай».
Путин неоднократно принимал участие в экспедициях Русского географического общества.