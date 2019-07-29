Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о бунте украинских морпехов. Речь идет о первом батальоне 6-й бригады ВСУ, который дислоцируется на мариупольском направлении.
По словам Басурина, украинские военнослужащие требуют от командования увеличить их материальное обеспечение. В качестве протеста они не выполняют приказы, а главным инициатором бунта стал образцовый командир, который до этого удостоился премии главы Минобороны Украины Степана Полторака.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что украинские военнослужащие утонули во время учений. Примечательно, что инцидент произошел на глазах инструкторов НАТО. Военные утонули, преодолевая водную преграду в боевой машине десанта. Все происходило на территории Львовской области, во время учений, руководят которыми инструкторы Североатлантического альянса в Международном центре миротворчества и безопасности.
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