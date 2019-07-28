Грузинские СМИ сообщили о массовом митинге в Батуми, на котором жители города потребовали от правительства начать конструктивный диалог с Россией. Перед собравшимися горожанами выступила депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии".
Журналисты отмечают, что в митинге приняли участие более десяти тысяч человек, однако из-за высокой температуры воздуха акция протеста завершилась за 30 минут. Помимо возобновления диалога с Россией, протестующие требовали начать "сложный разговор с осетинами и абхазами".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что 95% жителей Грузии считают Россию оккупантом.
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