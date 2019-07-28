Интервью Путина с журналистом Fox News номинировали на "Эмми"

Документальный фильм-интервью Владимира Путина журналисту телеканала Fox News Крису Уоллерсу номинировали на телевизионную награду "Эмми". На аналогичную награду в области документальных фильмов номинировали еще шесть различных интервью.

Президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу Fox News в июле 2018 года после завершения американо-российского саммита. Также российский лидер дал интервью телеканалу NBC, которое стало наиболее резонансным.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин "зажег" в интервью австрийскому телеканалу ORF. Журналист Армин Вольф интересовался не только внешней политикой России, но и дальнейшими внутриполитическими планами Путина. Забегая вперед, отметим, что, по признанию австрийского журналиста, сделанного им после интервью, никаких запретов со стороны Кремля относительно затрагиваемых тем не существовало. Армин Вульф выбрал самые скандальные.

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