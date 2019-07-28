Известные таблетки экстази в виде головы президента США Дональда Трампа обнаружили на испанском курорте Ибица. В этих таблетках была превышена доза активного вещества в несколько раз. Силовые ведомства считают, что эти таблетки производят в Амстердаме.
Примечательно, что таблетки экстази в виде головы Трампа уже всплывали на британском острове Уайт, где проходил музыкальный фестиваль, а также в одном из ночных клубов Гонконга. Наркотики в виде американского президента считаются элитными.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта, который рассказал о том, как предотвратить распространение наркозависимости в России.
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