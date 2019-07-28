Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук призвал президента Украины Владимира Зеленского публично признать автономию Донбасса. Политик рассказал журналистам, что ранее команда Зеленского уже признала крымско-татарскую автономию Крыма, поэтому главе Украины следует признать и автономию Донбасса.
"Украина не перестанет быть унитарным государством, если предоставит автономию Крымскому полуострову и Донбасскому региону", - пояснил Медведчук.
Медведчук подчеркивает, что в признании автономии Донбасса нет даже намека на федерализацию Украины, однако от таких действий жители Донбасса могут почувствовать, что могут вернуться в состав Украины. Также политик отметил, что признание особого статуса Донбасса заложены в Минских соглашениях, которые были ратифицированы Советом безопасности ООН.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что депутаты Верховной Рады хотели признать закон об особом статусе Донбасса неконституционным. Закон об особом статусе Донбасса Рада приняла в 2014 году, в силу он не вступил. Согласно документу, регион получит особый статус после того, как будут выполнены определенные Киевом условия. Речь идет, прежде всего, о выводе с территории Донбасса "незаконных вооруженных формирований".
Читайте также:
"Рада родила закон о Донбассе"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма из переписки спецпредставителя США по Украине Курта Уолкера с директором регионального направления World Bank.
Сегодня, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице было по-настоящему жарко. Здесь состоялся несанкционированный митинг в связи с массовым недопуском кандидатов от оппозиции на выборы в Московскую городскую думу. Сами кандидаты позиционировали несогласованную акцию протеста, как встречу со своими избирателями с названием «Допускай».
Путин неоднократно принимал участие в экспедициях Русского географического общества.