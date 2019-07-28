Медведчук предлагает Зеленскому реализовать автономию Донбасса

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук призвал президента Украины Владимира Зеленского публично признать автономию Донбасса. Политик рассказал журналистам, что ранее команда Зеленского уже признала крымско-татарскую автономию Крыма, поэтому главе Украины следует признать и автономию Донбасса.

"Украина не перестанет быть унитарным государством, если предоставит автономию Крымскому полуострову и Донбасскому региону", - пояснил Медведчук.

Медведчук подчеркивает, что в признании автономии Донбасса нет даже намека на федерализацию Украины, однако от таких действий жители Донбасса могут почувствовать, что могут вернуться в состав Украины. Также политик отметил, что признание особого статуса Донбасса заложены в Минских соглашениях, которые были ратифицированы Советом безопасности ООН.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что депутаты Верховной Рады хотели признать закон об особом статусе Донбасса неконституционным. Закон об особом статусе Донбасса Рада приняла в 2014 году, в силу он не вступил. Согласно документу, регион получит особый статус после того, как будут выполнены определенные Киевом условия. Речь идет, прежде всего, о выводе с территории Донбасса "незаконных вооруженных формирований".

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