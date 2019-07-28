Представитель Евросоюза Майя Косьянчич раскритиковала российские власти за применение силы в отношении демонстрантов не несогласованном митинге в Москве.
По информации столичных правоохранительных органов, 27 июля было задержано 1074 человека за участие в несогласованном митинге в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которые не были зарегистрированы в МГИК. Российские СМИ отмечают, что критика представителей Евросоюза по поводу задержаний в Москве появилась сразу же после проведения митинга, а на проходящие регулярно акции "желтых жилетов" в Париже и других городах Франции представители Евросоюза не хотят реагировать.
Перед субботним митингом о выборах в Мосгордуму высказывались и представители посольства Германии в Москве. Немецкие дипломаты утверждали, что к выборам не допустили многих оппозиционеров. В МИД РФ призвали немецких дипломатов не вмешиваться во внутриполитические процессы России.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала репортаж с несогласованной акции протеста на Тверской. Истерия, которую популярный видеоблогер Алексей Навальный и его соратники нагнетали в течение последней недели, сделала своё дело: с самого утра на Тверскую были стянуты силы Росгвардии и полиции, автозаки и автобусы, а мэр Москвы Сергей Собянин утром в твиттере обратился к жителям столицы.
Читайте также:
Пьяная Соболь избила дочь после митинга на Тверской
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма из переписки спецпредставителя США по Украине Курта Уолкера с директором регионального направления World Bank.
Сегодня, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице было по-настоящему жарко. Здесь состоялся несанкционированный митинг в связи с массовым недопуском кандидатов от оппозиции на выборы в Московскую городскую думу. Сами кандидаты позиционировали несогласованную акцию протеста, как встречу со своими избирателями с названием «Допускай».
Путин неоднократно принимал участие в экспедициях Русского географического общества.