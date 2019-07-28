В ЕС раскритиковали задержание демонстрантов на Тверской

Представитель Евросоюза Майя Косьянчич раскритиковала российские власти за применение силы в отношении демонстрантов не несогласованном митинге в Москве.

По информации столичных правоохранительных органов, 27 июля было задержано 1074 человека за участие в несогласованном митинге в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которые не были зарегистрированы в МГИК. Российские СМИ отмечают, что критика представителей Евросоюза по поводу задержаний в Москве появилась сразу же после проведения митинга, а на проходящие регулярно акции "желтых жилетов" в Париже и других городах Франции представители Евросоюза не хотят реагировать.

Перед субботним митингом о выборах в Мосгордуму высказывались и представители посольства Германии в Москве. Немецкие дипломаты утверждали, что к выборам не допустили многих оппозиционеров. В МИД РФ призвали немецких дипломатов не вмешиваться во внутриполитические процессы России.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала репортаж с несогласованной акции протеста на Тверской. Истерия, которую популярный видеоблогер Алексей Навальный и его соратники нагнетали в течение последней недели, сделала своё дело: с самого утра на Тверскую были стянуты силы Росгвардии и полиции, автозаки и автобусы, а мэр Москвы Сергей Собянин утром в твиттере обратился к жителям столицы.

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