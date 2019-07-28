На вечеринке бейсболистов в Нью-Йорке произошла стрельба

В городском парке Нью-Йорка в субботу вечером проходила вечеринка "День старожил", посвященная бывшим игрокам в бейсбол. Мероприятие собрало множество горожан, для пенсионеров был организован концерт при поддержке местных политиков. Однако вечер закончился плачевно.

На вечеринке началась стрельба, в результате которой был убит один человек и еще 12 ранены. Полиция ведет поиски преступника, но до сих пор не обнаружила того, кто мог открыть огонь по отдыхающим. Полицейскими было обнаружено оружие, из которого велась стрельба.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в США было зарегистрировано рекордное количество перестрелок в общественных местах. Cогласно данным экспертов, число случаев стрельбы в общественных местах в Соединённых Штатах в 2017 году достигло максимума в период с 2000 года. Аналитики отмечают, что в прошлом году число подобных инцидентов достигло 30. Что характерно, в статистику не были включены перестрелки с участием членов преступных группировок, когда целью преступников были конкретные лица.

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