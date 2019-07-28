Партия "Слуга народа" Владимира Зеленского, которая получила большинство в Верховной Раде по результатам досрочных выборов, проведет реформу административного устройства. Это решение озвучил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.
По словам Корниенко, реформа расширит полномочия властей местного уровня, а роль государственных администраций в системе местного самоуправления будет снижена. Эти ведомства заменят на префектуры, и они будут контролировать ход выполнения решений, принятых местными советами.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что украинцы попросили президента страны Владимира Зеленского возобновить авиационное сообщение в Россией. В тесте обращения отмечается, что из-за отмены авиарейсов страдают украинцы, которые лишись возможности видеться со своими семьями в России. Петиция была размещена в четверг, 25 июля. К настоящему времени ее подписали более 70 человек. Если документ подпишут 25 тысяч граждан, то петицию рассмотрит глава государства.
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