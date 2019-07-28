NYT: безопасность самолетов Boeing 737 MAX никто не проверял

Разработка системы MCAS, которая могла стать причиной двух авиакатастроф с участием Boeing 737 MAX не контролировалась надзорным органом США в сфере полетов. Федеральная авиационная администрация США (FAA) никак не участвовали в разработке и одобрении системы MCAS, поэтому вся ответственность была возложена на компанию Boeing.

Об этом изданию The New York Times сообщили бывшие и действующие сотрудники Федеральной авиационной администрации (FAA). По их словам, регулятор даже не знал о том, что компания-производитель оснастила самолеты нового поколения системой MCAS. Такой принцип сотрудничества Boeing с регулятором развивался "многие годы", когда надзорное ведомство лишь формально занималось проверкой, не подвергая самолет и все его системы стресс-тестам.

Несмотря на вскрывшуюся информацию, сотрудники FAA отвергают обвинения в халатности и утверждают, что проводили стресс-тесты над Boeing 737 MAX. Общее количество испытаний самолета сотрудниками ведомства составило 110 часов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что стало причиной катастрофы "Боинга" в Эфиопии. Специалисты определили, что автономная система управления MCAS, ошибочно считала носовую часть самолета слишком приподнятой, поэтому вопреки действиям пилотов опускала его вниз, пока самолет не врезался в воду.

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