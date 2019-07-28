DB: друг Трампа сорвал введение санкций против "Северного потока-2"

Источники в верхней палате парламента США сообщили изданию The Daily Beast, что введение санкций против "Северного потока-2" сорвал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, который также является близким другом американского президента Дональда Трампа.

Пол отклонил рассмотрение законопроекта о введении ограничительных мер, а также разослал своим коллегам письмо, в котором выразил опасения из-за принятия законопроекта. В письме сенатор утверждает, что не увидел в законопроекте конкретные имена организаций и юридических лиц, против которых будут введены санкции. Это натолкнуло его на мысль, что сенаторы будут голосовать "вслепую", что может привести к удару по европейским банкам и другим финансовым организациям.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что американский сенат готовился к введению санкций против "Северного потока-2" еще с мая 2019 года, однако в компании Nord Stream 2 AG заявили, что ограничительные меры никак не повлияют на ход строительства, и уже скоро газопровод будет достроен.

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