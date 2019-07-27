В Германии предрекли смерть профессии мясника

В Германии за последние 20 лет количество мясных лавок уменьшилось почти в два раза. В Немецкой ассоциации мясников считают, что будущее отрасли находится под серьезной угрозой.

Как отмечает телеканал BBC, эта тенденция особенно заметна в Берлине, на весь город сейчас приходится всего лишь 108 независимых мясных магазинов. Закрытие предприятий не говорит о финансовых трудностях, отмечают журналисты. Жители Германии охотно покупают мясо, любовь к нему никуда не исчезла.

Проблема заключается в том, что профессия мясника потеряла свою притягательность в глазах молодого поколения. "Эта профессия - тяжелый труд. Никто не хочет больше этим заниматься", - сказал один из берлинских мясников.

По оценкам экспертов, почти половина всех мясников в Германии старше 50 лет. Заменить их будет крайне трудно, поскольку желающих получить такую профессию все меньше. Значительно сократился в набор в программы подготовки мясников. В минувшем году Берлинская гильдия мясников закрыла программу обучения в единственном техническом колледже мясного дела.

"Когда этот колледж открылся 24 года назад, у нас было 1250 студентов из Берлина. В прошлом году их было всего 145 человек", - заключают в учреждении.

По мнению представителей ассоциации мясников, с ситуацией поможет справиться дополнительная государственная финансовая поддержка.