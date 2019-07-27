Волкер пообещал не вмешиваться в ход проведения реформ на Украине

Соединенные Штаты не станут вмешиваться в ход проведения реформ на Украине, однако полностью их поддерживают. Такое заявление сделал специальный представить Госдепартамента в Киеве Курт Волкер.

"Это вопросы, которые для себя должны решать сами украинцы, США не собираются указывать, какие реформы проводить, какие нет, но мы поддерживаем все эти усилия", - цитирует его слова агентство ТАСС.

На встречах американской делегации с украинскими политиками обсуждалась судебная, земельная и конституционная реформы. Также решался вопрос, касающийся дальнейшей интеграции Украины в Европейский союз, подчеркнул Волкер.

"Пару вещей повторялись на всех этих встречах, одновременно они являются приоритетными для правительства. Одна из них - это судебная реформа и укрепление верховенства права. И второй вопрос - что делать с влиянием олигархов", - отметил представитель Госдепа.

Напомним, Курт Волкер прилетел на Украину после прошедших досрочных выборов в Верховную Раду.