Военная разведка США заподозрила КНДР в производстве ядерного оружия

Военная разведка США уверена в том, что КНДР продолжает создавать ядерное оружие. По оценкам американских аналитиков, со времени первой встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном в Северной Корее создали 12 единиц ядерного оружия.

Как уточняет газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Министерства обороны США, к настоящему времени в арсенале КНДР может находиться до 60 ядерных бомб.

О производстве ядерного оружия свидетельствует и активность на ряде северокорейских военных объектов. Речь идет о доставке контейнеров, использовании грузовиков и присутствии большого числа людей на территориях, где потенциально может создаваться ядерное оружие, отмечается в статье.

Напомним, в ходе первой встречи в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали документ, согласно которому КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации. Со своей стороны США предоставили гарантии безопасности.