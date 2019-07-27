Глава МИД Сербии заявил об отказе ЦАР признать независимость Косово

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Центрально-Африканская Республика (ЦАР) стала уже 14-й страной, которая отозвала свое признание независимости Косово.

Глава сербского МИД подчеркнул, что руководство ЦАР решило не занимать позицию, "противоречащую международному праву". Республика выразила полную "поддержку суверенитету Сербии и верховенству права", отметил министр.

Накануне свою позицию о непризнании независимости Косово уточнили Папуа - Новая Гвинея, Гана, Бурунди, Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия и Лесото.

Дачич напомнил, что за вступление Косово в ЮНЕСКО проголосовали 92 страны, однако сейчас число государств, которые поддерживают такое решение, сократилось до 73.

"Несомненно то, что они не могут стать членами какой-либо международной организации, в которой они голосуют, как в ООН", - сказал министр.

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич озвучил два варианта развития отношений с Косово: сохранение статус-кво или нормализация двусторонних контактов.