Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Центрально-Африканская Республика (ЦАР) стала уже 14-й страной, которая отозвала свое признание независимости Косово.
Глава сербского МИД подчеркнул, что руководство ЦАР решило не занимать позицию, "противоречащую международному праву". Республика выразила полную "поддержку суверенитету Сербии и верховенству права", отметил министр.
Накануне свою позицию о непризнании независимости Косово уточнили Папуа - Новая Гвинея, Гана, Бурунди, Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия и Лесото.
Дачич напомнил, что за вступление Косово в ЮНЕСКО проголосовали 92 страны, однако сейчас число государств, которые поддерживают такое решение, сократилось до 73.
"Несомненно то, что они не могут стать членами какой-либо международной организации, в которой они голосуют, как в ООН", - сказал министр.
Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич озвучил два варианта развития отношений с Косово: сохранение статус-кво или нормализация двусторонних контактов.
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