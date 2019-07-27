Верховный суд разрешил Трампу взять 2,5 млрд долларов на стену

Верховный суд США отменил постановление нижестоящих инстанций и разрешил президенту Дональду Трампу взять из бюджета Министерства обороны дополнительные 2,5 миллиарда долларов для строительства стены на границе с Мексикой.

Как уточняет телеканал CNBC, это решение поддержали пять судей, еще четверо проголосовали против. Американский президент объявил постановление Верховного суда "большой победой" своей команды. Глава государства намерен получить еще 3,6 миллиарда долларов от военных строительных фондов и 600 миллионов от Министерства финансов.

Вопрос финансирования строительства стены вызывает острые разногласия между демократами и республиканцами. Споры в конечном итоге привели к приостановке работы правительства, из-за чего Трамп объявил в стране режим чрезвычайного положения. Он перенаправил средства, выделенные конгрессом на другие цели, для оплаты строительных работ.

Решение президента оспорили в суде две некоммерческие организации. Они посчитали, что строительство стены вредит экологии. Суды низшей инстанции признали правоту заявителей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 20 штатов направили иски на Дональда Трампа, который собирается получить средства на строительство стены на границе с Мексикой незаконным путем.

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