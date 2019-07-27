Российские дипломаты вновь посетили задержанных в КНДР моряков

Сотрудники российского посольства провели новую встречу с экипажем рыболовецкого судна, задержанного пограничниками КНДР. Об этом сообщается на официальной странице дипломатического представительства в Facebook.

По словам дипломатов, состояние моряков оценивается как удовлетворительное. В посольстве также подчеркивают "факт оптимистичного настроя россиян". Северокорейская сторона доставила на судно воду и продукты питания, список которых был согласован с капитаном.

"Посольство продолжает работать с компетентными ведомствами КНДР с целью скорейшего завершения расследования и возвращения экипажа на родину", - подчеркнули в заявлении.

Напомним, российское судно задержали в ночь на 17 июля, когда оно следовало в Японское море для добычи краба. На борту находятся 17 членов экипажа, из которых 15 являются гражданами России. Как отмечают в МИД Северной Кореи, судно задержали за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР".