В Евросоюзе не оценили идею о возвращении смертной казни в США

Представители Евросоюза раскритиковали решение федеральных властей США о восстановлении смертельных казней после 16-летнего запрета. По их словам, это Всеобщей декларации прав и свобод человека.

В заявлении, опубликованном внешнеполитическим ведомством ЕС утверждается, что в Европе осуждают отмену моратория на смертную казнь и будут бороться за ее запрет. Также в Минюсте США рассказали, что после отмены моратория планируется казнить пятерых заключенных за особо тяжкие преступления.

Издание The Washington Post утверждает, что последний раз американские власти приводили в действие приговор о смертной казни в 2003 году. С того времени в стране действовал неофициальный запрет на эту меру наказания.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о способах, которые применяют в США для смертельной казни. В США в настоящее время действует несколько видов смертной казни, среди которых лидирующее положение занимают смертельная инъекция и пресловутый электрический стул.

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