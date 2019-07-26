Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил бывшего президента страны Петра Порошенко в том, что тот намеренно тормозил процесс реализации реформ.
"Любое изменение, любую реформу, чтобы он дал сигнал команде, фракции [Блока Петра Порошенко] голосовать - на это тратились месяцы", - цитирует его агентство РИА "Новости".
Гройсман добавил, что речь идет о процессе масштабной приватизации на Украине, который всячески затягивался экс-президентом.
Ранее Петр Порошенко извинился перед украинцами, надежды которых он не оправдал за годы своего президентства. Он отметил, что самой большой его неудачей стала попытка "установить мир и восстановить территориальную целостность страны". По мнению политика, Украина слишком поздно стала восстанавливать уровень жизни после экономического кризиса, который возник из-за "российской агрессии".
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